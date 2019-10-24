На Сумщине накрыли нелегальный асфальтный завод

В ходе следствия установлено, что с начала 2019 года у указанного предприятия отсутствует договор аренды площадки и оборудования. Пока арендодатель через суд пытается обязать Общество с ограниченной ответственностью освободить территорию и вернуть имущество, асфальтный завод продолжает свою работу, при этом от местных жителей в правоохранительные органы систематически поступают жалобы на его деятельность, в том числе на загрязнение окружающей природной среды.
Поэтому в четверг, 24 октября, сотрудники прокуратуры, полиции и СБУ, привлекая необходимых специалистов, провели санкционированный обыск на вышеупомянутом предприятии. Во время следственных действий правоохранители изъяли необходимую документацию и компьютерную технику, работники Государственной экологической инспекции Украины отобрали образцы воздуха, сотрудники Управления Гоструда в Сумской области провели на предприятии проверку возможных нарушений законодательства о труде, в том числе привлечение к работе неоформленных работников.
Сейчас деятельность завода остановлена, оборудование опечатано. Прокурор и следователь готовят ходатайство в суд о наложении ареста на имущество. Досудебное следствие продолжается по ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха), ч. 1 ст. 197-1 (самовольное использование земельного участка) и ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.
После получения заключения соответствующих специалистов действиям лиц, причастных к незаконной деятельности предприятия, будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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