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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15128

В Конотопе полиция задержала автовора

Кражи из салонов автомашин он совершал среди бела дня.

В августе в Конотопский отдел полиции за помощью обратилось сразу несколько владельцев легковых автомобилей с заявлениями о кражах из салонов машин магнитол и видеорегистраторов. Все кражи были совершены в дневное время, а потерпевшими стали автовладельцы, которые оставляли свои автомобили недалеко от рынка или у магазинов.

Проведя ряд необходимых оперативных мероприятий, работники Конотопского отдела полиции вскоре задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина ранее уже был судим за подобные преступления, однако снова взялся за старое. В качестве объектов краж выбирал преимущественно отечественные машины, и без особого труда открывал их с помощью карманного ножа.

Так на улице Соборной, злоумышленник проник в салон автомобиля ВАЗ-2105 и похитил автомагнитолу. А через несколько дней, из другого ВАЗа по улице Александровской украл еще одну магнитолу и автомобильный видеорегистратор.

Всего следствие уже доказало причастность злоумышленника к четырем подобных кражам. Своими действиями мужчина нанес потерпевшим ущерб на сумму около пяти тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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