Дело по обвинению зампрокурора Сумщины пытаются затянуть

Защитник обвиняемого ходатайствовал о возвращении обвинительного акта, как такого, который противоречит нормам уголовного процессуального законодательства, пишет sumy.today.
По его словам, обвинительный акт был подписан и составлен следователем Главного управления Национальной полиции в Сумской области и согласован прокурором. Поскольку должность Сергея Масленка относится к должностям сотрудников правоохранительных органов, то досудебное расследование должно осуществляться детективом Государственного бюро расследований.
Прокурор в свою очередь отметил, что это не является основанием для возврата обвинительного акта. А на время проведения досудебного расследования ГБР еще не работало.
Суд удалился в совещательную комнату до 25 октября.
Речь идет об использовании заведомо поддельного листка нетрудоспособности, выданного Сергею Маслюку Сумской центральной районной больницей за 3-6 января 2017 года. По мнению следствия, в это время заместитель прокурора не лечился, а отдыхал в Буковеле.
После окончания декретного отпуска по уходу за ребенком зампрокурора области Сергей Маслюк на работу не вернулся....
Сегодня, 11 сентября, в Заречном райсуде Сум состоялось заседание по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка в использовании поддельного...
Сегодня, 6 сентября, должно было состояться подготовительное судебное заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка....
6 сентября назначено подготовительное судебное заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка....
Сегодня, 27 августа, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка....