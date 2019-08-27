Дело по обвинению зампрокурора Сумщины пытаются затянуть Сегодня, 24 октября, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Защитник обвиняемого ходатайствовал о возвращении обвинительного акта, как такого, который противоречит нормам уголовного процессуального законодательства, пишет sumy.today.

По его словам, обвинительный акт был подписан и составлен следователем Главного управления Национальной полиции в Сумской области и согласован прокурором. Поскольку должность Сергея Масленка относится к должностям сотрудников правоохранительных органов, то досудебное расследование должно осуществляться детективом Государственного бюро расследований.

Прокурор в свою очередь отметил, что это не является основанием для возврата обвинительного акта. А на время проведения досудебного расследования ГБР еще не работало.

Суд удалился в совещательную комнату до 25 октября.

Речь идет об использовании заведомо поддельного листка нетрудоспособности, выданного Сергею Маслюку Сумской центральной районной больницей за 3-6 января 2017 года. По мнению следствия, в это время заместитель прокурора не лечился, а отдыхал в Буковеле.