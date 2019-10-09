У шосткинца нашли автомат, гранату и бронежилет

С начала месяца к полицейским поступило четыре таких сообщения от неравнодушных граждан. Три из которых своего подтверждения не нашли, а вот по одному проводится проверка.
Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции получили информацию, что 24-летний житель Шостки имеет незарегистрированное оружие. Правоохранители разыскали парня. В его сумке, кроме бронежилета и противогазов, нашли автомат и предмет, похожий на гранату Ф-1.
Взрывотехники осмотрели найденное. Автомат был предназначен для игры в страйкбол, а вот гранату направили на экспертное исследование.
Сам мужчина объяснил, что увлекается страйкболом, а корпус боевой гранаты взял для «антуража» у приятеля. Полицейские провели санкционированный обыск по месту его проживания и нашли и изъяли еще несколько патронов калибра 5.45 мм, которые также направили на экспертное исследование.
Сейчас по данным фактам проводятся дальнейшие следственные действия. В случае, если экспертиза признает изъято боеприпасами, парню грозит уголовная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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