В Сумах пытались обокрасть банкомат

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, сегодня в 6.44 утра в полицию поступила информация от сотрудников банка, что неизвестное лицо пыталось повредить банкомат возле банка на ул. Металлургов, 13. Однако попытка была неудачной, кассеты с деньгами остались на месте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка.
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