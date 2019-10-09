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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:20628

В Сумах пытались обокрасть банкомат

Сегодня, 25 октября, в Сумах произошла попытка кражи из банкомата.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, сегодня в 6.44 утра в полицию поступила информация от сотрудников банка, что неизвестное лицо пыталось повредить банкомат возле банка на ул. Металлургов, 13. Однако попытка была неудачной, кассеты с деньгами остались на месте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Право Кража Ограбление банкомата

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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