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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11127

На Сумщині встановлено заборону вилову риби на зимувальних ямах

Затверджено перелік зимувальних ям на період з 1 листопада 2019 року до скресання криги у наступному році, на яких заборонено вилов водних біоресурсів.

Порушення правил риболовлі на зимувальних ямах карається стягненням штрафу. Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність – штраф 3400-6800 грн. чи позбавлення волі на термін до 3 років з конфіскацією як знарядь і засобів лову, так і самого вилову.

Також порушнику нараховується штраф за кожну виловлену рибину. Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1209, вони позначені такими сумами: за одного сома доведеться заплатити 425 грн; за ляща – 170 грн; за судака – 510 грн; за лина – 119 грн; за коропа і сазана – 306 грн; за білого амура, товстолобика, білизни, рибця звичайного – 255 грн, за тарань – 85 грн; за краснопірку – 68 грн; за плоскирку – 34 грн; за карася – 17 грн, а також рака – 25,5 грн. Найдорожчою традицією є червонокнижна риба. Наприклад, за одну прісноводну стерлядь, виловлену у незаконній спосіб, штраф сягає 48 тис грн. До рибного промислу належить також вилов цінних порід риб з метою заготівлі ікри.

Довідково. Зимовий період для риби є особливим, порушення її спокою і тиші у цей час шкодить не тільки самим жителям водойм, але й впливає на екосистему. З настанням холодів риба не росте, бо в неї практично припиняється обмін речовин. В цей час вона живе завдяки накопиченому влітку жиру. Багато риб залягають у зимову сплячку, перестають харчуватися. У зимувальних ямах такі риби стають нерухомими і чекають потепління.

Зимувальні ями – це глибокі місця у водоймі, де нема активної течії (наприклад, території, де вода підмивала береги й утворила заглибини). Температура там може доходити до чотирьох градусів тепла. Глибина таких ям щонайменше два метри. Хоча краще три-п'ять метрів (має бути більшою, ніж висота промерзання льоду). На кілометр річки має бути не менше п'яти зимувальних ям. Їх місцезнаходження визначають працівники рибоохорони, і саме вони мусять попереджувати про них рибалок. Коли температура води перевищує 8 градусів, риба виходить зі сплячки. Найважче витримує зиму короп. Не залягають у зимову сплячку окунь і щука. В цей час вони навпаки активно рухаються та полюють на мальків.

Общество Рыбалка

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