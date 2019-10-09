Появились графики включения отопления в Сумах

Сегодня, 24 октября, в Глухове была включена система отопления....
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение подавать отопление в дома с пятницы, 25 октября....
Городские власти еще не определились, когда включать отопление в жилом фонде.... 1
Сегодня, 16 октября, на следующий день после старта отопительного сезона в жилом фонде Сум, в мэрии собралась комиссия по вопросам...
Графики включения отопления в жилом секторе Сум разместили на сайте мэрии....