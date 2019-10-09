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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22137

Появились графики включения отопления в Сумах

Графики включения отопления в жилом секторе Сум разместили на сайте мэрии.
Отопление в жилой фонд должны начать подавать с сегодняшнего дня.
Графік включення опалення в житловому секторі
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Общество Отопительный сезон

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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