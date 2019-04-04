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«Верю в Украину»: пленник Кремля Владимир Дудка написал письмо из тюрьмы в РФ

Осужденный в аннексированном Крыму по делу «украинских диверсантов» сумчанин Владимир Дудка заявил, что надеялся на справедливое решение «суда», и назвал обвинения абсурдными.

Осужденный по делу «украинских диверсантов» в аннексированном Крыму Владимир Дудка написал письмо из российской тюрьмы. Его опубликовала в Фейсбуке журналистка Екатерина Петренко, пишет Гордон.

В письме он поблагодарил Петренко в содействии его освобождению.

«Я надеялся на справедливое решение, доказывая абсурдность обвинения, но вышло как вышло. Другого и нельзя было ожидать. Бог им всем судья. Мы пытались доказать свою невиновность. Но все было, как в басне Крылова «Волк и ягненок», – написал Дудка.

Он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное.

«Я один раз общался с терапевтом, и у меня взяли анализы. Вот и все. Да, принимаю таблетки, которые привез с собой. Некоторые закончились, они дали свой аналог. Хочу еще раз встретиться с терапевтом. Написал заявление, надеюсь, скоро встречусь с врачом. А так все, как всегда. Надеюсь, что скоро всех увижу и лично скажу спасибо. Вы знаете, я верю в Украину. Я знаю, что Украина достойна лучшего, и к этому надо стремиться. Я верю в народ Украины. Дай бог, все будет хорошо», – написал он.

Напомним: в ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Владимир Дудка. «Ленинский суд» города Севастополя арестовал задержанных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение.

В августе «Севастопольский городской суд» оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений решение «Севастопольского горсуда».

Право Владимир Дудка

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