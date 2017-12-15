Сумские военные просят сумчан о помощи Командование воинской части А 4532 просит помочь материалами для обустройства мест несения службы личным составом 15-го отдельного мотопехотного батальона, который выполняет боевые задачи по обороне и защите территориальной целостности Украины в зоне проведения ООС.

Военным нужны мешки (300 шт.), гвозди (длиной 50 мм, 100 мм, 200 мм по 20 кг), пленка черного цвета (200 м). Контактное лицо: командир сводной роты 15-го отдельного мотопехотного батальона А 4532 Алексей Руденко (тел.: (098) 0303960), пишет сайт мэрии.