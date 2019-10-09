Погода в Сумах: прогноз на выходные

Синоптики прогнозируют, что в течение двух суток будет облачно, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В субботу, 26 октября, ночью столбики термометров будут показывать 4-9 °С тепла, днем - 11-16 °С.
В воскресенье, 27 октября, ночью столбики термометров будут показывать 4-9 °С тепла, днем - 13-18 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
На следующей неделе погода нам даст субсидию, чтобы сэкономить на отоплении....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в следующие...