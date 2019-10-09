Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в выходные - 26 и 27 октября, Сумы снова накроет туман.

Синоптики прогнозируют, что в течение двух суток будет облачно, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В субботу, 26 октября, ночью столбики термометров будут показывать 4-9 °С тепла, днем - 11-16 °С. В воскресенье, 27 октября, ночью столбики термометров будут показывать 4-9 °С тепла, днем - 13-18 °С.