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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14228

Единственный детский сад в 12-м микрорайоне заполнен

К началу нового учебного года в списочный состав детсада № 2 "Ясочка" включено 390 детей. Об этом сообщило управление образования и науки Сумского горсовета на запрос общественного деятеля Владимира Ведмедева Сумскому городскому голове.

"Сумское дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) № 2" Ясочка "начало работу в 1993 году. Нормативными документами в то время предполагалась наполняемость групп раннего возраста - 20 детей, дошкольного возраста - 25 детей. Поэтому учреждение открывалось на 14 возрастных групп и проектная мощность в соответствии с проектной документацией составляла 330 мест.

В соответствии со статьей 14 закона Украины "О дошкольном образовании", принятого в 2003 году и новыми государственными строительными нормами на сегодня норма наполняемости групп раннего возраста составляет 15 детей, дошкольного - 20 детей.

Таким образом, проектная мощность дошкольного учреждения №2 "Ясочка" в соответствии с нормативами наполняемости составляет 260 мест. К началу нового учебного года в списочного состава дошкольного учреждения зачислены 390 детей", - сообщает управление образования.

"Исходя из этих данных нового детского сада на 160 мест, который планируется построить рядом с "Ясочкой", будет явно недостаточно.

Следовало строить детсад на именно том участке, которого общину Сум лишил депутатский корпус, где детсад указан в плане зонирования территории, тогда учреждение могло бы иметь вдвое больше мест. Новое строительство закроет потребности лишь частично, в то же время надо учитывать, то, что уже сейчас часть детей учатся за пределами микрорайона, например, в детском саду № 8, что противоречит нормам доступности и еще строится целый ряд новых домов", - говорит Владимир Ведмедев.

Участок, согласно Генплану и зонированию территории предназначенный для строительства детского сада в 12-м микрорайоне, депутаты Сумского городского совета в ноябре 2018 года передали прокуратуре под строительство многоквартирного дома.

Общество Детсад в 12-ом микрорайне

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