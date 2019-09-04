Дело зампрокурора Сумщины Маслюка затягивается

Такое решение судья Заречного районного райсуда Сум Евгений Янголь объявил 25 октября. По мнению суда, дело в отношении зампрокурора области Сергея Масленка должно было расследовать Государственное бюро расследований, пишет sumy.today.
Однако, прокуратура Сумщины с этим не согласна и будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Речь идет об использовании заведомо поддельного листка нетрудоспособности, выданного Сергею Маслюку Сумской центральной районной больницей за 3-6 января 2017 года. По мнению следствия, в это время заместитель прокурора не лечился, а отдыхал в Буковеле.
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