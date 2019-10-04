Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20100

Сумчанам розкажуть неймовірні факти про українську мову

Лекція Алли Ярової «10 неймовірних фактів про українську мову» відбудеться в книгарні «Є».

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «10 неймовірних фактів про українську мову», що відбудеться 7 листопада. Початок – о 18:30.

Традиційно 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Це свято було встановлено на честь Преподобного Нестора-Літописця. Його вважають послідовником творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Напередодні свята пропонуємо познайомитися із низкою цікавих фактів про українську мову, які підготує для нас Алла Ярова.

Алла Ярова — кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

Общество Алла Яровая Книгарня Є Лекция Украинский язык

По тематике

Сьогодні сумчанам презентують фентезі «Аркан вовків» Павла Дерев’янка
Сегодня 08:02

Сьогодні сумчанам презентують фентезі «Аркан вовків» Павла Дерев’янка

Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», що відбудеться...

Сумчан запрошують на лекцію Ігоря Ройченка про фотомистецтво
24.10.2019 17:53

Сумчан запрошують на лекцію Ігоря Ройченка про фотомистецтво

25 жовтня о 17:30 в рамках циклу лекцій «Про мистецтво» відбудеться творча зустріч з автором персональної виставки Ігорем Ройченком....

У Сумах пройде презентація фентезі «Аркан вовків» Павла Дерев’янка
23.10.2019 09:37

У Сумах пройде презентація фентезі «Аркан вовків» Павла Дерев’янка

Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», що відбудеться...

Сумчанам розкажуть про життя у США
22.10.2019 17:06

Сумчанам розкажуть про життя у США

Розповідь «Життя в США: очікування й реальність» чекає на сумчан у Книгарні «Є» 23 жовтня....

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку
04.10.2019 08:06

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку

Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.