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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17225

В Сумах наконец-то установили табло на конечной Добровольной

Информационное табло на конечной остановке в районе Добровольной установили 25 октября.

Информер уже подключен к питанию, на очереди - подключение к сети интернет. Данный интерактивный экран, который был подарен подарен городу еще зимой этого года, будет находиться на балансе КП «Электроавтотранс».

С сегодняшнего дня в Сумах информировать пассажиров о движении коммунального транспорта будет 6 табло (4 из них - закуплены за средства предприятия), сообщили в КП «Электроавтотранс».

Напомним: вопросу установки табло на Добровольной уже 8 месяцев, так как еще в феврале депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха возмущался нерасторопностью сумских чиновников.

«Одна компания решила подарить ул. Добровольной бесплатно информационное табло, которое показывает прибытие транспорта (его стоимость 27 тыс. грн.). Нужно было только решить вопрос его подключения к электросети. На конечной остановке есть библиотека, и я решил, что разместим табло на фасаде, вопросов с подключением к электроэнергии не будет. И тут началось... В отделе культуры утвержден лимит на год, а тут - дополнительные расходы (119 грн. в месяц), и вообще это не их компетенция и т.д.», - писал тогда в Фейсбуке он. Позже, три месяца назад, он приходил на аппаратное совещание, тогда, казалось, ситуация сдвинулась с мертвой точки.

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