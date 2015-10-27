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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:24213

Як у Сумах відзначать 75-ту річниці з дня вигнання нацистів з України

Заходи на відзначення 75-ої річниці вигнання нацистських окупантів з України пройдуть у понеділок, 28 жовтня.

Назва заходу

Час

Місце проведення

Покладання квітів:

до пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів

10:00

Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги)

до Меморіального комплексу «Вічна Слава»

10:30

Вул. Г. Кондратьєва

до пам’ятника І. Кожедубу

10:45

Вхід до міського парку ім. Кожедуба

до  пам’ятника С. Супруну 

11:00

Вул. Троїцька,1

до пам’ятного знаку жертвам нацистських концтаборів

11:15

Вул. Троїцька, 7 (біля школи № 8 )

до пам’ятного знаку на місці розстрілу підпільників

11:30

Вул. Горького, 52
Концертна програма 12:00 Обласна філармонія (вул. Петропавлівська, 63)
Общество День освобождения

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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