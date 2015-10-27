Як у Сумах відзначать 75-ту річниці з дня вигнання нацистів з України Заходи на відзначення 75-ої річниці вигнання нацистських окупантів з України пройдуть у понеділок, 28 жовтня.

Назва заходу Час Місце проведення Покладання квітів: до пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів 10:00 Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги) до Меморіального комплексу «Вічна Слава» 10:30 Вул. Г. Кондратьєва до пам’ятника І. Кожедубу 10:45 Вхід до міського парку ім. Кожедуба до пам’ятника С. Супруну 11:00 Вул. Троїцька,1 до пам’ятного знаку жертвам нацистських концтаборів 11:15 Вул. Троїцька, 7 (біля школи № 8 ) до пам’ятного знаку на місці розстрілу підпільників 11:30 Вул. Горького, 52 Концертна програма 12:00 Обласна філармонія (вул. Петропавлівська, 63)