Як у Сумах відзначать 75-ту річниці з дня вигнання нацистів з України

|
Назва заходу
|
Час
|
Місце проведення
|
Покладання квітів:
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до пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів
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10:00
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Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги)
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до Меморіального комплексу «Вічна Слава»
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10:30
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Вул. Г. Кондратьєва
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до пам’ятника І. Кожедубу
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10:45
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Вхід до міського парку ім. Кожедуба
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до пам’ятника С. Супруну
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11:00
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Вул. Троїцька,1
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до пам’ятного знаку жертвам нацистських концтаборів
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11:15
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Вул. Троїцька, 7 (біля школи № 8 )
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до пам’ятного знаку на місці розстрілу підпільників
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11:30
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Вул. Горького, 52
|Концертна програма
|12:00
|Обласна філармонія (вул. Петропавлівська, 63)
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