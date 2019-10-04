В Сумах устроили акцию «Ні капітуляції. Час діяти!» (видео) 25 октября на пл. Независимости у здания Сумской облгосадминистрации устроили акцию «Ні капітуляції. Час діяти!».

Пикет организовал сумской «Штаб сопротивления капитуляции», говорится в сюжете UA:СУМИ.

На акцию против «формулы Штайнмайера» собрались в 11:00. Это представители общественных организаций и участники боевых действий на востоке Украины.

«Для того, чтобы урегулировать конфликты, не обязательно отходить войскам. Они могут участвовать в этих процессах контроля агрессии войск хоть с их стороны, хотя с нашей стороны при их агрессии. Для этого не нужно отходить. Мы ничего не проигрываем, мы на своей земле, мы уверены в себе, и мы за здоровую сильную и богатую Украину», - говорит участник боевых действий Николай Бордюгов.

«Мы выражаем свою позицию. Как потом смотреть в глаза родным тех погибших, и тем, кто там получил ранения, если мы сейчас согласимся на эти вопросы», - говорит участник боевых действий Владимир Ворожбян.

Через 5 минут к митингующим вышел замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош. Ему передали письмо-обращение с требованиями к президенту Украины.

«Проходил марш в Киеве, мы дали 10 дней президенту выразить свое отношение и отреагировать на наши требования. 10 дней прошли, никаких публичных обращений от президента и от Офиса президента не было. Поэтому сегодня по всей Украине штабы «Нет капитуляции» вышли под ОГА с письмами, чтобы представители ОГА передали президенту», - рассказал глава «Штаба сопротивления капитуляции» в Сумской области Денис Сокур.

«Согласно закону «Об обращении граждан» в связи с тем, что письмо направлено президенту Украины, мы осуществим переадресацию указанного письма с подписями. Я думаю, что во вторник, крайний срок в среду он будет в Офисе президента. Это требования Закона Украины, они будут выполнены безотлагательно в течение получаса, письмо будет зарегистрировано, и сегодня же отправлено», - говорил замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош.

Акция длилась пятнадцать минут. По подсчетам полиции в ней приняли участие около 100 человек.