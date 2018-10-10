В лесу под Сумами нашли труп бешеной лисы (фото) Об этом в Фейсбуке сообщил сумской журналист Виталий Кохан, который отчитался о своих похождениях за грибами.

«Три дня подряд был в лесу: 22 октября - в районе Н.Песчаного вблизи Сум, 23-го - в районе Глыбного Краснопольского района, 24-го - в Сумах на Барановке.

По дохлой лисице - сообщил в Telegram канал «Безопасный город Сумы». Спасибо за оперативность правоохранителям, работникам Госпродпотребслужбы (Виталий Моисеенко) и ветеринарной службы. По моей наводке лису нашли и вывезли, потом обнаружили бешенство, уничтожили. Писал объяснительную, что не трогал находку... Будьте осторожны в лесу», - написал он.