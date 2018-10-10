В лесу под Сумами нашли труп бешеной лисы (фото)

«Три дня подряд был в лесу: 22 октября - в районе Н.Песчаного вблизи Сум, 23-го - в районе Глыбного Краснопольского района, 24-го - в Сумах на Барановке.
По дохлой лисице - сообщил в Telegram канал «Безопасный город Сумы». Спасибо за оперативность правоохранителям, работникам Госпродпотребслужбы (Виталий Моисеенко) и ветеринарной службы. По моей наводке лису нашли и вывезли, потом обнаружили бешенство, уничтожили. Писал объяснительную, что не трогал находку... Будьте осторожны в лесу», - написал он.
Сегодня, 5 сентября, в обеденное время в одном из подъездов дома №24 по улице Циолковского поймали молодую лису....
С начала этого года выявлено 10 случаев этого заболевания в Бурынском, Глуховском, Лебединском, Недригайловском, Ахтырском районах и г. Сумы, Шостка....
Труп животного был найден после обеда 18 января на клумбе Сумского государственного университета....
В Лебедине введены карантинные ограничения в связи с зафиксированным случаем бешенства....
В Лебедине введены карантинные ограничения в связи с зафиксированным случаем бешенства....