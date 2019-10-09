Сумским пограничникам угрожали расправой Сегодня ночью в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда предотвратили возможную попытку осуществления противоправной деятельности на участке российско-украинской границы.

Реализуя заранее полученную от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информацию о возможной противоправной деятельности, мобильная группа пограничников во время проверки госграницы в районе населенного пункта Пожня обнаружила четырех неизвестных, которые на территории России осуществляли подготовку к нарушению государственной границы Украины путем установления деревянных досок на болотистой местности.

Заметив пограничный наряд, который приближался к месту совершения противоправной деятельности, три человека обратились в бегство вглубь территории России, а один правонарушитель, осуществив незаконное пересечение государственной границы с территории России на территорию Украины, пытался скрыться от правоохранителей.

Вскоре пограничники задержали беглеца. Им оказался гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов приграничья. Во время задержания последний оказывал физическое сопротивление законным требованиям пограничного наряда и угрожал расправой.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы Украины на 35-летнего Украинский составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1, ч. 1 ст. 185-10 КУоАП.