Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5272

В Сумах разыграли кубок области быстрые шахматисты

18-22 октября в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся турнир на Кубок области в номинации быстрые шахматы.

30 участников из Сум, Бурыни и Глухова от юных до ветеранов приняли участие в 9-туровом турнире по швейцарской системе. На партию давалось по 20 минут и 3 секунды на ход.

Победителем с результатом 8,5 очков стал Артем Харищук. Вторую и третью строчку с результатом 7 очков заняли Владимир Федченко и Василий Пономаренко.

23 октября состоялся блиц, посвященный завершению турнира на Кубок области. В нем приняли участие 28 представителей города и районов. За один вечер провели 9 туров – по 3 минуты на партию, 3 секунды на ход. 1-ое место за ветераном шахмат Владимиром Федченко - 8 очков. На второй позиции - Оноприенко Сергей -7 очков, Алексей Дорошенко – третий с 6,5 очков.

Среди ветеранов по возрасту лучший результат у Александра Маликова и Владимира Савченко. У школьников лучший результат у Алексея Ольштынского.

Победители и призеры по результатам двух турниров были награждены медалями, грамотами и денежными призами, а чемпион - кубком области.

Спорт Шахматы

По тематике

В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины
18.10.2019 14:17

В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины

По случаю 100-летия нашего земляка, первого шахматного мастера Сумщины и известного шахматного композитора мирового уровня Льва Капусты в Ахтырке проведен...

В Сумах пройдет кубок области по шахматам
10.10.2019 13:53

В Сумах пройдет кубок области по шахматам

18-23 октября в Сумах пройдет кубок области по классическим шахматам....

В Сумах можно сыграть гигантскими шахматами
04.10.2019 17:11

В Сумах можно сыграть гигантскими шахматами

С сегодняшнего дня в ТРЦ «Мануфактура» можно сыграть в гигантские шахматы....

В Сумах откроется шахматный клуб
04.10.2019 08:38

В Сумах откроется шахматный клуб

7 октября планируется открытие шахматного кружка в клубе «Интеллект» на пр. Шевченко, 15....

В Сумах пройдет турнир по шахматам и шашкам памяти Анатолия Ричкаля
20.09.2019 12:44

В Сумах пройдет турнир по шахматам и шашкам памяти Анатолия Ричкаля

В областном совете состоялось заседание организационного комитета по проведению турнира по шашкам и шахматам среди депутатов всех уровней памяти замглавы...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.