В Сумах разыграли кубок области быстрые шахматисты 18-22 октября в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся турнир на Кубок области в номинации быстрые шахматы.

30 участников из Сум, Бурыни и Глухова от юных до ветеранов приняли участие в 9-туровом турнире по швейцарской системе. На партию давалось по 20 минут и 3 секунды на ход.

Победителем с результатом 8,5 очков стал Артем Харищук. Вторую и третью строчку с результатом 7 очков заняли Владимир Федченко и Василий Пономаренко.

23 октября состоялся блиц, посвященный завершению турнира на Кубок области. В нем приняли участие 28 представителей города и районов. За один вечер провели 9 туров – по 3 минуты на партию, 3 секунды на ход. 1-ое место за ветераном шахмат Владимиром Федченко - 8 очков. На второй позиции - Оноприенко Сергей -7 очков, Алексей Дорошенко – третий с 6,5 очков.

Среди ветеранов по возрасту лучший результат у Александра Маликова и Владимира Савченко. У школьников лучший результат у Алексея Ольштынского.

Победители и призеры по результатам двух турниров были награждены медалями, грамотами и денежными призами, а чемпион - кубком области.