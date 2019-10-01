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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21253

Сумские гандболисты поделили очки с броварчанами

25-26 октября прошли игры второго тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге.

Сумская команда «RGM GROUP-СумДУ» играла в гостях против броварского «БВУФК-Будивельник». После победы в пятницу 26:21 (больше всех отличился Андрей Ярошенко – 10 мячей) сегодня сумчане проиграли с той же разницей 24:29. Лучшим в составе наших был Кирилл Чухранов – 7 мячей.

После двух туров у сумчан 2 очка в 4 играх и пятое (из шести) место в турнирной таблице.

Спорт Гандбол ГК СумДУ

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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