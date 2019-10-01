Сумские гандболисты поделили очки с броварчанами 25-26 октября прошли игры второго тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге.

Сумская команда «RGM GROUP-СумДУ» играла в гостях против броварского «БВУФК-Будивельник». После победы в пятницу 26:21 (больше всех отличился Андрей Ярошенко – 10 мячей) сегодня сумчане проиграли с той же разницей 24:29. Лучшим в составе наших был Кирилл Чухранов – 7 мячей.

После двух туров у сумчан 2 очка в 4 играх и пятое (из шести) место в турнирной таблице.