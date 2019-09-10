Сумские баскетболисты проиграли в Днепре Сегодня, 26 октября, БК «СумДУ» стартовал в кубке Украины по баскетболу.

В 1/16 финала сумская команда встречается с «Днепром-2». Обе встречи проходят в Днепре. Сегодня первый матч завершился со счетом 73:30 (20-17, 23-16, 14-18, 16-19) в пользу хозяев. Половину командных очков набрал Игорь Стародуб – 35 очков + 9 подборов + 3 перехвата, также отличились Игорь Юркевичус – 12 очков, Григорий Алтухов – 11 очков + 11 подборов + 9 передач. Завтра пройдет «ответная» игра. Нужно побежать «+4».