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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:00114

Сумские баскетболисты проиграли в Днепре

Сегодня, 26 октября, БК «СумДУ» стартовал в кубке Украины по баскетболу.

В 1/16 финала сумская команда встречается с «Днепром-2». Обе встречи проходят в Днепре. Сегодня первый матч завершился со счетом 73:30 (20-17, 23-16, 14-18, 16-19) в пользу хозяев. Половину командных очков набрал Игорь Стародуб – 35 очков + 9 подборов + 3 перехвата, также отличились Игорь Юркевичус – 12 очков, Григорий Алтухов – 11 очков + 11 подборов + 9 передач.

Завтра пройдет «ответная» игра. Нужно побежать «+4».

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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