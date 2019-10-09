«Виктория» вышла в лидеры аматорского чемпионата Украины Сегодня, 26 октября, стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Последний домашний матч в сезоне «Виктория» из Николаевки провела с ФК «Белая Церковь». С первых минут встречи наши футболисты заставили нервничать соперников, ведь смогли создать напряжение у их ворот. На 23-й минуте оборона гостей дала трещину, которой воспользовался Назарий Шевченко. На 49-й минуте забил Андрей Кузьмин. Несмотря на преимущество, «Виктория» не уменьшила прессинг. В результате на 65-й и 67-й минутах Константин Безъязычный оформил дубль в ворота «Белой Церкви».

Последний домашний матч сезона «Виктория» завершила разгромом 4:0.

Сегодня же «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины сыграл вничью с киевским «Рубиконом-Вишневое» 2:2. Таким образом «Виктория» вышла на первое место в турнирной таблице с 32 очками. У лебединцев – 30, у корюковского «Авангарда», который завтра сыграет с «Тростянцом-2», - 29.