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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские боксеры отличились на чемпионате Украины

26 октября в Бердянске завершился чемпионат Украины по боксу серди юношей.

Участие в соревнованиях приняли 400 спортсменов из разных регионов страны 2006-2007 годов рождения. Сумская область была представлена спортсменами Сумской областной федерации бокса в количестве 11 человек.

Чемпионами стали: Даниил Савицкий (38, 5 кг, Сумы), Артем Сердюк (54 кг,Сумы), Валентин Дударенко (65 кг, Сумы). Серебро завоевали: Арсений Рычков (41,5 кг, Шостка) и Александр Гнитий (50 кг, Ахтырка). Третье место у Назара Плахотько (43 кг, Лебедин).

Подготовили спортсменов тренеры Калиновский Евгений, Матвеев Ростислав, Тхор Александр, Хрестиков Евгений, Орехов Виталий, Ходунай Виталий, Левченко Григорий.

Спорт Бокс

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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