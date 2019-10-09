На Сумщине пограничники задержали УАЗ с контрабандой Утром 26 октября в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу товаров народного потребления.

По предварительно полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на одно из направлений государственной границы был выслан совместный пограничный наряд.

Проверяя участок границы в районе населенного пункта Пожня, пограничный наряд услышал шум двигателя транспортного средства. Немедленно выдвинувшись на вероятное направление движения транспортного средства, пограничники за несколько метров от границы заметили автомобиль марки «УАЗ», который двигался от границы вглубь Украины. Заметив правоохранителей, водитель остановил транспортное средство, а сам обратился в бегство на территорию России.

Осмотрев транспортное средство, которое не имело номерных знаков, пограничники обнаружили в нем мешки с товарами народного потребления: строительные материалы, электрооборудование и парфюмерия.

Правоохранители установили, что данный автомобиль повышенной проходимости незаконно пересек границу с территории России на территорию Украины.

Сейчас транспортное средство вместе с грузом доставлено в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.