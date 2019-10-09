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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:17198

«Альянс» порезвился в Одессе

Сегодня, 27 октября, прошли матчи 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» играл в Одессе с местным «Черноморцем-2». Наши открыли счет на 31-й минуте, – отличился Сергей Приходько. На 53-й минуте Владислав Шарай забил с пенальти, а спустя минуту отметился Сергей Загинайлов. После этого липоводолинцы позволили хозяевам забить мяч престижа, - Михаил Плохотнюк (64-й минута), однако после этого забили еще дважды: Максим Гаврась (72) и Владислав Шарай (90+2).

В итоге 1:5 – уверенная победа «Альянса». А в матче основных конкурентов «ВПК-Агро» из Магдалиновки обыграли херсонский «Кристалл» 2:0 и вышел в лидеры, – у него43 очка, у «Кристалла» осталось 41, у «Альянса» - 38 и игра в запасе.

Следующий матч в чемпионате липоводолинцы проведут в воскресенье, 3 ноября, дома против одесской «Реал Фармы». Начало в 15.00.

А уже в среду, 28 октября, «Альянс» сыграет в 1/8 кубка Украины против перволигового «Горняка-Спорт» из Горишних Плавней. Начало в 18.00.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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