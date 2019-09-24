Сумские баскетболисты вылетели из кубка Украины

«Днепр-2» снова принимал БК «СумДУ» (обе встречи по договоренности прошли в Днепре). После вчерашнего поражения «-3» очка сегодня нашим нужно было побеждать, но не сложилось.
Первую четверть сумчане выиграли, и даже с нужно разницей «+4», но дальше было три провальных четверти. В итоге 64:91 (23-19, 9-25, 17-22, 15-25). Лучшими в составе наших были Игорь Юркевичус – 16 очков, Игорь Стародуб – 15 очков + 5 подборов + 7 передач, Власдислав Чесак – 13 очков, Никита Мызь – 12 очков.
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