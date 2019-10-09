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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09254

У Сумах пройде марш за відновлення місцевого футболу

У зв'язку з тим, що наразі місто Суми жодним чином не представлений на професійній футбольній арені, фанатський рух «Ультрас Суми» закликає на марш за відродження сумського футболу.

Ультрас виступають за створення/повернення/реорганізації/відродження футбольного клуба. Вони вважають, що місцева влада повинна брати активну участь у розвитку сумського спорту та відкривати нові дороги та перспективи сумським вихованцям, що прославлятимуть обласний центр поза його межами. Також вони рішуче виступають проти створення приватних футбольних команд від осіб з сумнівною футбольною репутацією, що планують виступати під іменем футбольного клубу «Суми».

У понеділок, 28 жовтня, ультрас запрошують усіх приєднатися до маршу за відновлення футболу в Сумах. Початок о 18.00 біля стадіону «Ювілейний».

Общество Марш ультрас Футбол

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