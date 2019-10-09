В Сумах не пешеходном переходе сбили маму с ребенком Происшествие случилось 27 октября, около 18.30 на улице Ивана Сирко.

По предварительным данным, 71-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150 допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП 33-летняя женщина и ее 10-летняя дочь получили телесные повреждения. Сейчас их доставили в больницу, где они пройдут медицинское обследование. Водителя также доставили в медицинское учреждение для определения состояния опьянения.

Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.