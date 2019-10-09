В Сумах не пешеходном переходе сбили маму с ребенком

По предварительным данным, 71-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150 допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Вследствие ДТП 33-летняя женщина и ее 10-летняя дочь получили телесные повреждения. Сейчас их доставили в больницу, где они пройдут медицинское обследование. Водителя также доставили в медицинское учреждение для определения состояния опьянения.
Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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