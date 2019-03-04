В Сумах разыграли кубок города по тхэквондо

Участие приняли более 250 участников из 21 команды, которые представляли 11 городов Украины.
Спортсмены ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и КДЮСШ «Авангард» в итоге заняли 2-е командное место с результатом: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Лиза Мяснянкина и Лера Кривошей стали лучшими спортсменами в своих возрастных категориях. Лучший тренер турнира - Хоменко Александр Сергеевич.
Представители еще одного сумского клуба «Десятка» завоевали 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы. Тренер - Михаил Турута.
Также отметились спортсмены Конотопской федерации тхэквондо, которые взяли по 1 медали каждого достоинства.
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