В Сумах разыграли кубок города по тхэквондо 26 октября в манеже СумГУ прошёл Открытый кубок города Сумы по тхэквондо / Sumy Open Cup.

Участие приняли более 250 участников из 21 команды, которые представляли 11 городов Украины.

Спортсмены ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и КДЮСШ «Авангард» в итоге заняли 2-е командное место с результатом: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Лиза Мяснянкина и Лера Кривошей стали лучшими спортсменами в своих возрастных категориях. Лучший тренер турнира - Хоменко Александр Сергеевич.

Представители еще одного сумского клуба «Десятка» завоевали 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы. Тренер - Михаил Турута.

Также отметились спортсмены Конотопской федерации тхэквондо, которые взяли по 1 медали каждого достоинства.