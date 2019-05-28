Сумские самбистки с медалями чемпионата Украины

Соревнования собрали почти 300 спортсменов из 18 регионов нашей страны.
Сумские самбистки завоевали две медали: чемпионкой стала Ярина Федорченко (весовая категория до 38 кг), бронза у Ангелины Величко (60 кг).
С 10 по 13 октября в Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат Мира по самбо среди юношей и юниоров....
5 октября в Кракове (Польша) состоялся открытый международный турнир по борьбе самбо....
10 сентября в г. Ирпень (Киевская обл.) проходил Международный турнир по борьбе самбо среди ветеранов....
Сегодня, 2 июня, в Каролино-Бугазе (Одесская обл.) завершился чемпионат Украины самбо среди юношей и девушек....
В Луцке проходил чемпионат Госпогранслужбы Украины по самбо....