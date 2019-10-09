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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55179

Завершился чемпионат Сумщины по футболу

В субботу, 26 октября, прошли матчи 18-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК ООО «Велетень» (Глухов) – ФК «Тростянец» – 1:0

Гол: Душин Б. (49).

ФК «Ромны» – ФК «Дружба» – 3:0 (тех.)

ФК «Тростянец-2» – ФК «Гранум» (Снежки) – 5:1

Голы: Дерепа Д. (33), Есып Б. (45+2), Мигаль М. (53), Тиечко С. (71, 85) – Дьяковский А. (36, авт.).

Напомним, 24 октября состоялся матч перенесенный 18-го тура, который определил чемпиона:

ФК «Шостка» – ФК «LS Group» (В. Сыроватка) – 0:5

Голы: Танчик Д. (20, 72), Петраков Е. (50, 88) Корсун С. (64).

В турнирной таблице чемпион «LS Group» набрал 42 очка, у серебряного призера «Тростянца-2» на 3 меньше, еще на 4 меньше у бронзового «Велетня». У «Кролевца» и «Тросятнца» – по 27 очков…

Первая лига

ФК «Лебединец» (Лебедин) – ФК «Колос» (Севериновка) – 0:2

Голы: Параконный Д. (6, 39).

СК «Сейм» (Путивль) – ФК «Украина-Аграрная» (Токари) – 0:3 (тех.)

ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) – ФК «Явор» (Краснополье) – 0:3

Голы: Столбцов А. (7, 17), Щур Д. (53).

В первой лиге чемпионом стал «Колос» – 43 очка, на 4 меньше у «Украины-Аграрной», 32 – у «Явора» ,28 – у «Аграрника-Авангарда»…

 
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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