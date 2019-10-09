Завершился чемпионат Сумщины по футболу

Высшая лига
ФК ООО «Велетень» (Глухов) – ФК «Тростянец» – 1:0
Гол: Душин Б. (49).
ФК «Ромны» – ФК «Дружба» – 3:0 (тех.)
ФК «Тростянец-2» – ФК «Гранум» (Снежки) – 5:1
Голы: Дерепа Д. (33), Есып Б. (45+2), Мигаль М. (53), Тиечко С. (71, 85) – Дьяковский А. (36, авт.).
Напомним, 24 октября состоялся матч перенесенный 18-го тура, который определил чемпиона:
ФК «Шостка» – ФК «LS Group» (В. Сыроватка) – 0:5
Голы: Танчик Д. (20, 72), Петраков Е. (50, 88) Корсун С. (64).
В турнирной таблице чемпион «LS Group» набрал 42 очка, у серебряного призера «Тростянца-2» на 3 меньше, еще на 4 меньше у бронзового «Велетня». У «Кролевца» и «Тросятнца» – по 27 очков…
Первая лига
ФК «Лебединец» (Лебедин) – ФК «Колос» (Севериновка) – 0:2
Голы: Параконный Д. (6, 39).
СК «Сейм» (Путивль) – ФК «Украина-Аграрная» (Токари) – 0:3 (тех.)
ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) – ФК «Явор» (Краснополье) – 0:3
Голы: Столбцов А. (7, 17), Щур Д. (53).
В первой лиге чемпионом стал «Колос» – 43 очка, на 4 меньше у «Украины-Аграрной», 32 – у «Явора» ,28 – у «Аграрника-Авангарда»…
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