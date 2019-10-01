Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины

В турнире приняли участие и представители Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса.
В первый день абсолютным чемпионом в категории «классик физик» стал Юрий Зимогляд, Татьяна Москаленко в категории «велнесс до 163 см» заняла второе место. Виктория Прокопченко вышла в финал в категории «бодифитнес до 168 см, где заняла 4-ое место.
Во второй день в категории «бодибилдинг до 85 кг» третье место занял Виталий Суковатый.
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