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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины

26-27 октября в Киеве проходил чемпионат Украины по бодибилдингу и по версии Национальной федерации бодибилдинга Украины.

В турнире приняли участие и представители Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса.

В первый день абсолютным чемпионом в категории «классик физик» стал Юрий Зимогляд, Татьяна Москаленко в категории «велнесс до 163 см»  заняла второе место. Виктория Прокопченко вышла в финал в категории «бодифитнес до 168 см, где заняла 4-ое место.

Во второй день в категории «бодибилдинг до 85 кг» третье место занял Виталий Суковатый.

Спорт Бодибилдинг

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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