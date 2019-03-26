В Сумах планируют реконструкцию 4-ой школы Мэр Сум Александр Лысенко хочет заложить средства в городской бюджет на следующий год.

Об своих планах он в очередной раз сообщил сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Виталий Владимирович, было поручение относительно ремонта 4-ой школы, - обратился он к начальнику городского УКСа г-ну Шилову. – Мы в следующем году его начинаем. Поэтому я прошу вас ускорить работы, чтобы мы с вами могли запланировать в бюджете средства на работы, которые вы считаете первоочередными. Ответ по фундаментами давайте на протяжении месяца. До декабрьской сессии. Мы будем рассчитывать, что мы будем начинать, и первый транш на ремонт школы будет выделен. Но от вас будет зависеть позитивный вывод по фундаменту.

Напомним: весной депутаты Сумского горсовета поддержали петицию сумчан о реконструкции школы № 4. Ранее здание просила передать частная гимназия "Просперитас".