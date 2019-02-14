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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:49907

Сумы ждут приезда премьер-министра Украины

Мэр Сум Александр Лысенко хочет попросить у премьер-министра за стадион «Авангард».

Он поднял вопрос сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Мы ждем приезд Премьера, поэтому вас обще задание, - обратился он к трем своим замам Владимиру Войтенко, Вере Мотречко и Максиму Галицкому. – Я прошу вас подготовить соответствующие письма. Я буду сейчас работать с правоохранительными органами, что касается возвращения проекта «Авангарда». Вы знаете, кто бы что бы не говорил, как бы нас не критиковали, мы все процедуры сделали по закону. Была система prozorro, мы выбрали того ,кто дал самую низкую цену. К сожалению, в эту цену подрядчик не вложился, и сейчас дела в суде, изъяты документы, а страдают от этого люди, и мы с вами. Мы выделили средства, сейчас мы не можем это доделать, потому что нет проектной документации. Поэтому давайте ваши предложения, и Премьеру в том числе. И ко все силовикам, от кого это зависит, чтобы в этом году документы вернулись, чтобы на следующий год мы могли заложить средства и сделать… Там осталось постелить только поле и дорожки. А вся подложка уже сделана...

Спорт Стадион Авангард

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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