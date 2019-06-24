«Сумбуд» согласен построить детсад на Эспланаде, а на детсад в 12-ом микрорайоне денег нет

- Что касается начала строительства детсада на Харьковской в районе Эспланады, я провел переговоры с «Сумбудом», - обратился мэр Сум Александр Лысенко к своему первому заму Владимиру Войтенко. – Они готовы начинать. Решайте, кто делает проект – они или мы. Это единственная загвоздка сейчас на данный момент. И не достройка, а начинаем со строительства нового детсада, большого.
- У меня есть предложения по проекту, - начал было В.Войтенко.
- За чей счет? Мы выделяем средства, делаем проект и выходим уже на следующий год. Они, кстати, в этом году готовы заложить фундамент. За паевые средства, как и было четко прописано в решении исполкома и в нашем договоре с ними. А что по 12-му микрорайону? Победитель определился? Забор уже стоит? Когда? – спросил мэр у начальника городского УКСа виталлия Шилова по поводу еще одного детсада.
- У нас в этом году заложено 0 целых, 0 дестях денег, - ответил тот. – Поэтому, если мы выделим деньги, они начнут. Они тоже готовы залить фундамент.
- Все будет зависеть, сколько мы выделим на сессии, - подытожил мэр.
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