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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34408

В Сумах с теплом 63% домов

За три дня 63% сумских жомов получили тепло.

Вопрос обсуждался сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- В соответствии с решением комиссии и вашего распоряжения мы возобновили включение отопления в жилом фонде города в зоне предоставления услуг ООО «Сумытеплоэнерго», - доложила она мэру Сум Александру Лысенко. – Работали вместе с управителями и ОСМД в выходные дни. Информация вся предоставлялась «Службе 15-80». Возникающие вопросы решали в рабочем порядке. Продолжаем включение отопления. В зоне КСПУ «Сумытеплоэнерго» обеспечило подачу теплоносителя на жилые дома для включения отопления и также на предоставление горячего водоснабжения. Работаем…

- 25 октября была включена котельная Северного промузла, - рассказал представитель КСПУ. – Сейчас работаем в необходимом режиме. Гидравлические режим выдерживается, дома подключаются согласно графику.

- Сколько домов уже подключено? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко. – И сколько проблемных вопросов? По-моему, в этом году их стало меньше.

- У нас 937 домов на контроле, 505 было включено за три дня, - доложил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна. – По ОСМД и другим ЖЭКам из 214 включено 122. То есть всего 1151, включено 680. Это практически 63%. Эти три дня работали в напряженном режиме. Некоторые жилищные организации даже с опережением графика включали дома. В нашу службу были одиночные звонки. Было 35 звонков, люли интересовались: включают или нет, и когда будет включено. Нареканий, я не сказал бы, что были.

- Но все-таки были, - уточнил мэр.

- Одиночные. И никаких порывов.

- Сейчас мы работаем только три дня по включению. Я думаю, все в среду-четверг все будет в нормальном режиме, - подытожил мэр.

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