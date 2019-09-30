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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 63 ЧП

В результате пожаров 2 человека погибло, один - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 17 строений.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 55 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 2 человека, 17 зданий, 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн 780 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 21 боеприпас времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!

В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Спасатели предостерегают: самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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