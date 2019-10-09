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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:153

Россиянин въезжал в Украину на краденом авто

В пункт пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «BMW 320» российской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял гражданин России, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как находящийся в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено несколько дней назад в РФ.

Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство 2015 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.

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