Россиянин въезжал в Украину на краденом авто В пункт пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «BMW 320» российской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял гражданин России, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как находящийся в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено несколько дней назад в РФ.

Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство 2015 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.