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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах ушел из жизни известный врач-нейрохирург

Ушел из жизни врач-нейрохирург Сумской областной больницы Петр Кмита.

О тяжкой утрате сообщил врач Иван Лукавенко в Фейсбуке.

«На 70 году внезапно ушел из жизни Кмита Петр Казимирович.

Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки родным Петра Казимировича. Друзья, прощание состоится во вторник в 10:00 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе», - написал он.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям семье известного врача.

Общество Утрата

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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