В Сумах ушел из жизни известный врач-нейрохирург

О тяжкой утрате сообщил врач Иван Лукавенко в Фейсбуке.
«На 70 году внезапно ушел из жизни Кмита Петр Казимирович.
Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки родным Петра Казимировича. Друзья, прощание состоится во вторник в 10:00 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе», - написал он.
«Данкор» присоединяется к соболезнованиям семье известного врача.
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