В Сумах хотят провести инвентаризацию ливневой канализации за 5 млн грн Вопрос прочистки ливневой канализации поднимали сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что касается прочистки ливневой канализации, КП «Дорремстрой» постоянно занимается этой работой, - доложил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. – На сегодня имеем 28 км ливневой канализации в городе, которая в свое время была построена с нарушением условий, что усложняет ее прочистку. В связи с этим «Дорремстрой» обратился в департамент с целью выделения дополнительных средств в сумме 500 тыс. грн. Но указанное финансирование мы включим в план работ на 2020 год. А кроме того, мы закладываем средства в сумме 5 млн грн для проведения полной инвентаризации, потому что мы знаем, что, кроме тех, которые обслуживает КП «Дорремстрой», есть еще построенные предприятиями в свое время, а сейчас они практически бесхозные, но мы знаем, что они есть. И именно эта электронная карта даст возможность более качественно работать по очистке. Это будет верно и правильно.

- Мы планируем на этой неделе почистить все ливнеприемники от листвы, - рассказал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – А что касается коллекторов, мы провели их инвентаризацию. В принципе, они в удовлетворительном состоянии. Не в идеальном, поэтому мы и попросили дополнительные средства, чтобы привлечь сторонние специализированные организации, которые могут прочищать коллектора больших диаметров. А кое-где нужно привлекать строительные организации, чтобы перестраивать или добавлять ливнеприемники, потому что существующие не справляются.