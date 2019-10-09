Кто из сумчан сегодня без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 28 октября.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Конотопская сегодня, 28 октября, в 8:45 прекращено водоснабжение или возможно снижение давления воды по улицам Добровольная, А. Невского, Ударников, Добролюбова, Станиславского и прилегающих улиц.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет возобновлен. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.