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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34232

Кто из сумчан сегодня без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 28 октября.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Конотопская сегодня, 28 октября, в 8:45 прекращено водоснабжение или возможно снижение давления воды по улицам Добровольная, А. Невского, Ударников, Добролюбова, Станиславского и прилегающих улиц.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет возобновлен. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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