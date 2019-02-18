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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38201

В Сумах растет количество заболевших ОРВИ

Количество заболевших ОРВИ увеличилось на 21 % по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии доложила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, 90 сумчан были госпитализированы на прошлой неделе, 92% из них - дети. Количество привитых - 186. В Сумах вакцина против гриппа в наличии в аптечных учреждениях.

Общество ОРВИ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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