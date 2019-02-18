В Сумах растет количество заболевших ОРВИ Количество заболевших ОРВИ увеличилось на 21 % по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии доложила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, 90 сумчан были госпитализированы на прошлой неделе, 92% из них - дети. Количество привитых - 186. В Сумах вакцина против гриппа в наличии в аптечных учреждениях.