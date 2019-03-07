В Сумах провели чемпионат области по панкратиону

Победителями чемпионата области в разделе «традишн» стали: Альберт Мосьпан, Алексей Новак, Дмитрий Вакуленко, Александр Костенко, Денис Литовченко, Махач Ахмедов, Виктор Щербак, Руслан Мойсеенко, Светлана Скрипнык, Виктория Сергиенко и Анастасия Воскобойник.
В разделе «фулл» победу праздновали Альберт Мосьпан, Алексей Новак, Андрей Шпота, Илья Боряк, Александр Одинцов, Махач Ахмедов, Виктор Щербак и Руслан Мойсеенко.
В субботу, 26 октября, в Сумах пройдут соревнования по панкратиону....
29 сентября в спортивном комплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко состоялась открытое первенство Сумской областной детско-юношеской спортивной школы «Старт» по панкратиону....
В воскресенье, 21 апреля, сумчан приглашают на открытое первенство ДЮСШ «Спартаковец» среди детей и подростков по панкратиону....
7-10 марта в Черкассах проходил чемпионат Украины по панкратиону среди детей и кубок Украины по грэпплингу....
Воспитанники и тренеры сумской школы панкратиона и грепплинга получили признание в номинациях «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» 2018 года....