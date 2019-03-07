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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели чемпионат области по панкратиону

26 октября в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета имени А.С.Макаренко состоялся чемпионат Сумской области по панкратиону.

Победителями чемпионата области в разделе «традишн» стали: Альберт Мосьпан, Алексей Новак, Дмитрий Вакуленко, Александр Костенко, Денис Литовченко, Махач Ахмедов, Виктор Щербак, Руслан Мойсеенко, Светлана Скрипнык, Виктория Сергиенко и Анастасия Воскобойник.

В разделе «фулл» победу праздновали Альберт Мосьпан, Алексей Новак, Андрей Шпота, Илья Боряк, Александр Одинцов, Махач Ахмедов, Виктор Щербак и Руслан Мойсеенко.

Спорт Панкратион

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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