В Сумах на пожаре спасли 83-летнюю бабушку (видео) 27 октября, в 16:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в Сумах по ул. Генерала Чупрынки горит частный жилой дом на двух хозяев.

На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты спасатели прибыли на место вызова. В одной из комнат горели обои и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на другую часть дома. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели смогли попасть в задымленный дом. Проводя разведку, в комнате, где происходило горение, спасатели обнаружили без сознания хозяйку 1936 г.р., которая находилась на кровати. Не теряя времени, бабушку оперативно транспортировали через окно на улицу. До прибытия медиков, командир отделения прапорщик службы гражданской защиты Артем Пархоменко, с помощью маски на сжатом воздухе, проводил потерпевшей реанимационные мероприятия, как результат, через некоторое время бабушка пришла в себя. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы.

В 16:56 пожар удалось локализовать, в 17:31 ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения огня. Всего на месте происшествия работало 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.