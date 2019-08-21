Конотопчанин нашел на огороде снаряд

Прибыв на вызов, спасатели установили, что находка - это 76-мм. артиллерийский снаряд. Опасный предмет находился на расстоянии до 50 м от жилых домов.
В тот же день, в 13:50 в г. Шостка на расстоянии до 600 км от жилых домов местные жители в лесном массиве обнаружили 100-мм. артснаряд.
В обоих случаях на местах обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
Спасатели отмечают, что боеприпасы крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять и перенести. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните: работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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