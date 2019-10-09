Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34150

На Сумщине массово горят бани

За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в банях.

27 октября в 12:16 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в бане по ул. Бойко в с. Клышки Шосткинского района. О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Клышки.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 36 кв. м. и кровля на площади до 20 кв. м. образовалась угроза распространения огня на остальные помещения. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 500 метров от очага горения.

В 13:14 возгорание локализовали, а в 14:12 - полностью ликвидировали.

Похожий случай в этот же день был в Конотопском районе. В 15:52 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по ул. Лесная в с. Таранское. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарную команду местного агропредприятия.

По прибытию было установлено, что горит кровля и перекрытие по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. В 16:23 возгорание локализовали, а в 18:12 - потратив на тушение около 13 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды и 1 автомобиль и 2 работника местного агропредприятия, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

По тематике

Сегодня 11:02

В Сумах на пожаре спасли 83-летнюю бабушку (видео)

27 октября, в 16:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в Сумах по ул. Генерала Чупрынки горит частный...

24.10.2019 16:30

На Сумщине спасатели полдня тушили траву

23 октября 8:05 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи с. Гуты Конотопского района....

24.10.2019 16:10

На Сумщине спасатели ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе (видео)

24 октября в 1:14 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Садовая в с....

24.10.2019 15:12

В Глухове из-за дырявого бака загорелся «Опель» (видео)

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля....

В Шостке спасатели тушили «пожар» в гостинице и эвакуировали клиентов
23.10.2019 11:44

В Шостке спасатели тушили «пожар» в гостинице и эвакуировали клиентов

22 октября в гостиничном комплексе «Премьер» по улице Шевченко в Шостке проходили учения спасателей и работников учреждения для предупреждения возгораний...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.