На Сумщине массово горят бани За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в банях.

27 октября в 12:16 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в бане по ул. Бойко в с. Клышки Шосткинского района. О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Клышки.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 36 кв. м. и кровля на площади до 20 кв. м. образовалась угроза распространения огня на остальные помещения. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 500 метров от очага горения.

В 13:14 возгорание локализовали, а в 14:12 - полностью ликвидировали.

Похожий случай в этот же день был в Конотопском районе. В 15:52 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по ул. Лесная в с. Таранское. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарную команду местного агропредприятия.

По прибытию было установлено, что горит кровля и перекрытие по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. В 16:23 возгорание локализовали, а в 18:12 - потратив на тушение около 13 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды и 1 автомобиль и 2 работника местного агропредприятия, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.