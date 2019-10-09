В Сумах ограбили павлина На выходных неизвестные выкопали 15 кустов хризантем с клумбы на ул. Горького в Сумах.

Кусты украшали композицию «Павлин», которую делали работники КП «Зеленстрой». Правда, голову павлина сломали еще прошлой зимой. Об этом сообщил сумчанин Сергый Яблуновский. «Какая-то скотыняка на выходных без дела не сидела((, она нагло изувечила клумбу «Павлин» по ул. Горького(( Животное полагает, что разбогатеет на 15 кустах хризантем (((», - сообщил он.