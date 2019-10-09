В Сумах ограбили павлина

Кусты украшали композицию «Павлин», которую делали работники КП «Зеленстрой». Правда, голову павлина сломали еще прошлой зимой.
Об этом сообщил сумчанин Сергый Яблуновский.
«Какая-то скотыняка на выходных без дела не сидела((, она нагло изувечила клумбу «Павлин» по ул. Горького(( Животное полагает, что разбогатеет на 15 кустах хризантем (((», - сообщил он.
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