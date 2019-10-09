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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02385

В Сумах ограбили павлина

На выходных неизвестные выкопали 15 кустов хризантем с клумбы на ул. Горького в Сумах.

Кусты украшали композицию «Павлин», которую делали работники КП «Зеленстрой». Правда, голову павлина сломали еще прошлой зимой.

Об этом сообщил сумчанин Сергый Яблуновский.

«Какая-то скотыняка на выходных без дела не сидела((, она нагло изувечила клумбу «Павлин» по ул. Горького(( Животное полагает, что разбогатеет на 15 кустах хризантем (((», - сообщил он.

Общество Быдло Вандализм Клумба Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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