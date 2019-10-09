На Сумщине тушили комбайн

27 октября в 14:46 к спасателям поступило сообщение, что вблизи с. Озерное Недригайловского района во время сбора урожая в поле загорелся зерноуборочный комбайн. На место происшествия был направлен дежурный караул 37-го Государственного пожарно-спасательного поста.
На момент прибытия огонь охватил моторный отсек и кабину. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на поле с кукурузой. В 15:12 пожар был локализован, в 15:58 ликвидирован.
Допустимая причина пожара устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 4 человека личного состава и одна единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
26 октября в 11:16 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля вблизи с. Маковое Шосткинского района....
В Сумском районе спасатели ликвидировали возгорание дачного дома....
27 октября в 01:04 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Ахтырка по пер. Школьному горит частный...
За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в банях....
27 октября, в 16:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в Сумах по ул. Генерала Чупрынки горит частный...