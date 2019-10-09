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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16405

На Сумщине тушили комбайн

В Недригайловском районе спасатели ликвидировали возгорание комбайна.

27 октября в 14:46 к спасателям поступило сообщение, что вблизи с. Озерное Недригайловского района во время сбора урожая в поле загорелся зерноуборочный комбайн. На место происшествия был направлен дежурный караул 37-го Государственного пожарно-спасательного поста.

На момент прибытия огонь охватил моторный отсек и кабину. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на поле с кукурузой. В 15:12 пожар был локализован, в 15:58 ликвидирован.

Допустимая причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 4 человека личного состава и одна единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар

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