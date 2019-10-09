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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах перевернулся грузовик

25 октября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в городе Ромны по улице Сумской возле газовой заправки произошло ДТП и необходима помощь спасателей.

К месту чрезвычайного происшествия выехали специалисты центра. По прибытию спасатели выяснили, что происшествие произошло с грузовиком ГАЗ-3307 и легковым автомобилем КІА SORENTO, в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся.

Спасатели с помощью автокрана поставили автомобиль на колеса.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба центра.

Право Дтп Ромны

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