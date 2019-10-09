В Ромнах перевернулся грузовик

К месту чрезвычайного происшествия выехали специалисты центра. По прибытию спасатели выяснили, что происшествие произошло с грузовиком ГАЗ-3307 и легковым автомобилем КІА SORENTO, в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся.
Спасатели с помощью автокрана поставили автомобиль на колеса.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба центра.
Происшествие случилось 27 октября, около 18.30 на улице Ивана Сирко....
Сегодня, 24 октября, около 13.00 произошло ДТП на ул. Героев Крут....
Сегодня, 24 октября, на пр. Михаила Лушпы произошло ДТП....
Сегодня, 24 октября, около 11.00 в Сумах на ул. Набережная р. Стрелка в районе Центрального рынка произошло ДТП....
22 октября, около 11 часов, патрульные получили сообщение о совершении ДТП на 22 км автодороги Н-12 «Сумы-Полтава»....