В Ромнах перевернулся грузовик 25 октября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в городе Ромны по улице Сумской возле газовой заправки произошло ДТП и необходима помощь спасателей.

К месту чрезвычайного происшествия выехали специалисты центра. По прибытию спасатели выяснили, что происшествие произошло с грузовиком ГАЗ-3307 и легковым автомобилем КІА SORENTO, в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся. Спасатели с помощью автокрана поставили автомобиль на колеса. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба центра.