В Ямполе нашли труп пропашвего без вести 3 недели назад

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на Ямпольское отделение полиции.
Обнаружили тело жители поселка, которые почувствовав неприятный запах, решили осмотреть бывшее промышленное предприятие в конце улицы Соборная.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер из-за проблем с сердцем.
Напомним: 59-летний житель села Гремячка Александр Иванович Мельник исчез 4 октября. Все это время он находился в розыске.
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