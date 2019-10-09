В Ямполе нашли труп пропашвего без вести 3 недели назад Умершим оказался 59-летний мужчина, которого почти три недели разыскивали родные и правоохранители.

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на Ямпольское отделение полиции. Обнаружили тело жители поселка, которые почувствовав неприятный запах, решили осмотреть бывшее промышленное предприятие в конце улицы Соборная. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер из-за проблем с сердцем. Напомним: 59-летний житель села Гремячка Александр Иванович Мельник исчез 4 октября. Все это время он находился в розыске.